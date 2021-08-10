حادثة غريبة تفجع سكان محافظة ذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

تفاجأ سكان مناطق ضوران آنس التابعة لمحافظة ذمار، جنوب صنعاء، خلال الأيام الماضية، من انشقاق كبير ومفاجئ وعميق في القشرة الارضية، معبرين عن مخاوفهم من ظهور مؤشرات زلزالية كالتي حدثت عام 1986.



وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور انشقاق كبير على شكل مستقيم.

مصادر محلية أفادت بان ‏إنشقاق الأرض تم بشكل مفاجئ في قاع الحقل ضوران آنس محافظة ذمار حيث وصل طول الانشقاق الأرضي إلى ما يقارب الكيلو متر وبعمق يزيد عن المتر .

وأشارت الى أنه ما يزال تشقق الأرض بشكل مستقيم في تزايد مستمر ولم تعرف الأسباب التي أدت إلى هذا الانشقاق والتصدع المفاجئ في الأرض حتى هذه اللحظة.

وضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس رختر، عام 1982م في محافظة ذمار بمنطقة مكتظة سكانياً على بعد 70 كيلو متر (43 ميل) جنوب العاصمة صنعاء واحدث الزلزال دمار كبيرا بين كلاً من مدينة معبر ومدينة ذمار وتعرض قرابة 300 قرية للضرر الشديد.

وشُعر به في مناطق شمال وجنوب اليمن، بالإضافة إلى أماكن في السعودية.