تنظيم دورة حول السلامة المهنية للصحفيات بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت نقابة الصحفيين اليمنيين ، بالتعاون مع الإتحاد الدولي للصحافيين ، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية في السلامة المهنية أثناء الحرب للصحفيات.



وتهدف الدورة على مدى يومين، اكساب 18 صحفية من مختلف الوسائل الاعلامية ، عدد من المحاور الرئيسية حول أهمية التخطيط المناسبة للمهمة الإعلامية المكلفة بتغطيتها ، ومعرفة طرق سلامة الصحافة الاستقصائية والنوع الاجتماعي ، و كيفية التصرف أثناء الاصابات ، عبر معرفة الاسعافات الاولية اثناء تأديتهم للواجب المهني.

وأوضح رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن مدير مكتب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) محمود ثابت ، أن الدورة تعد الثالثة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين خلال العام الحالي 2021م..مشيراً الى انه تم تنفيذ دورة السلامة المهنية الخاصة بالحرب ، وعقد لقاء تشاوري للشباب العاملين في المواقع الالكترونية.

وأشاد ثابت ، بدور الاتحاد الدولي للصحفيين من خلال تخصيص انشطة تدعم الصحفيات في عدن والتعريف بأهمية السلامة المهنية في التغطيات الاعلامية .. مؤكداً أن هناك برامج تدريبية سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة تستهدف تعريف الصحفيين كيفية كتابة الخبر الصحفي بالطرق الصحيحة ، وتعزيز خطاب السلام ونبذ خطاب الكراهية ، والعديد من الدورات .

من جانبها أوضحت عضوة الاتحاد الدولي للصحفيين ،مدربة الدورة ميادة سلام ، أهمية تعريف الصحفيات حول السلامة المهنية اثناء التغطيات الاعلامية ، واكسابهن مهارات حول كيفية الوقوع بمشاكل ومواجهتها خاصة فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي اثناء العمل الميداني..لافتة الى ان الاتحاد نفذ العديد من الفعاليات التي استهدفت الصحفيين في كل من محافظات حضرموت ، وشبوة ، وصنعاء ، وأبين ، وتعز وعدن.