تدشين مشروع تسليم 65 ماكينة خياطة للأسر المستهدفة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشنت مؤسسة الجبل التنموية ، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مشروع تسليم 65 ماكينة خياطة للأسر المستهدفة بعدن بتمويل من الجمعية الكويتية للعمل الانساني، ضمن برنامج الدعم الانساني المقدم من الشعب الكويتي الشقيق لليمن.



وتضمن المشروع الذي يأتي في اطار تنفيذ المرحلة الرابعة للمشاريع التنموية الخيرية، من اصل 19 مشروعاً يتم العمل فيه ، تسليم 65 أسرة مستهدفة ماكينة خياطة متكامله ، تشمل القماش والخيوط ، والذي يهدف الى مساعدة ودعم المرأه في اليمن ، وتحويلها من مستهلك الى منتج في المجتمع .