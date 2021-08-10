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الأوقاف تعلن بدء اجراءات اعتماد منشآت تفويج المعتمرين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد الإثنين، بدء اجراءات اعتماد منشآت تفويج المعتمرين وسحب ملف الشروط لهذا العام 1443هـ، لمعتمري اليمن.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العمرة التابعة للوزارة، في مقر مكتب شؤون حجاج اليمن بمدينة مكة، برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش.

 

واكد الاجتماع على اجراءات اعتماد منشآت تفويج المعتمرين، ستكون شاملة للتعليمات والاشتراطات والإجراءات الإدارية والفنية، مع الأخذ في الاعتبار الاحترازات الصحية للمعتمرين وطواقم عمل الوكالات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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