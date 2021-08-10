اختتام دورة التميز الإداري والقيادي للمرأة العاملة بالقطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

اختتمت يوم أمس بمديرية القطن بحضرموت دورة التميز الإداري والقيادي للمرأة العاملة التي نظتمها ادارة المرأة العاملة بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء



بالشراكة مع جمعية المرأة للتنمية بالقطن برعاية السلطة المحلية بوادي حضرموت على مدى ثلاثة أيام تلقن خلالها (38) إمرأة عاملة من منظمات المجتمع المدني ومدراء المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن والمعلمات مهارات ومعارف في القيادة والادارة وانماطها ومهارات الاتصال وإدارة الوقت والاتجاهات الحديثة في الإدارة من قبل المدرب سالم لكمان والمدرب عبدالله بن شهاب.

وفي حفل ختام الدورة أشاد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمديرية محمد بن دهري بجهود الجمعية واهتمامها بالمرأة من خلال التدريب والتأهيل والتمكين في كافة المجالات والاسهام في تنمية المرأة وإكسابها مهارات وقدرات إدارية تسهم في رفع دورها الإداري والقيادي، مشيرا ان المكتب حريص على إقامة مثل هذه الدورات الهادفة.

بدورهن عبرن المشاركات في الدورة عن سعادتهن وارتياحهن لهذه الدورة التي ساهمت في اكسابهن مهارات وقدرات في العمل القيادي والإداري.

في ختام الدورة تم تكريم المساهمين والمدربين والمشاركات بشهادات تقديرية وكذا تكريم الجمعية من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية.