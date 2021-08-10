الارياني والبحسني يطلعان على سير العمل في مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، على سير العمل والانشطة في مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر والدور الذي تضطلع به المؤسسة.



وطاف الوزير الارياني والمحافظ البحسني، بإدارات وأقسام المؤسسة المختلفة..مستمعين من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس خميس بافطيم، إلى شرح مفصل حول نشاط المطبعة التابعة للمؤسسة وانتظام صدور صحيفة 30 نوفمبر بشكل أسبوعي..متطرقاً إلى بعض الصعوبات التي تواجه قيادة وموظفي المؤسسة..مشيداً بدعم السلطة المحلية بالمحافظة في عملية إصلاح طابعة تحضير الصفائح الإلكترونية (CTP) ومكائن طباعة الاوفست، وآلات التجليد للكتب والمجلات وتمويلها لتوقيع عقد المناقصة لإصلاح أربع آلات (OTO) خلال الأيام المقبلة.

ونقل الوزير الارياني، تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لقيادة وكوادر مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر واهتمامه وتقديره الكبير للدور التوعوي والتنويري الذي يقوم به العاملين في الجانب الاعلامي..معبراً عن سعادته البالغة بتواجده بين زملائه في مؤسسة باكثير ومشاركتهم هذه اللحظة المهمة..مشيداً بجهودهم ودعم السلطة المحلية الكبير المبذول في سبيل إعادة تشغيل المؤسسة وتأهيلها بعد الاضرار التي لحقت بها ابان احتلال المكلا من تنظيم القاعدة الارهابي والذي قام بنهب أصول المؤسسة والمطابع وأخرجها عن الجاهزية.

وحث الارياني، العاملين في المؤسسة على بذل المزيد من العمل والمثابرة لما يسهم في الارتقاء بعمل المؤسسة ويؤهلها للعب دورها الطبيعي..لافتاً الى أن المطابع تعد مكسباً مهماً يجب الحفاظ عليه والاستفادة منها..مثمناً الدور النبيل والعروبي للاشقاء في المملكة العربية السعودية والمتمثل في تقديم الدعم السخي للشرعية في سبيل استعادة الدولة وأمن واستقرار اليمن.

من جانبه ثمن محافظ حضرموت، زيارة وزير الاعلام والثقافة والسياحة الى المحافظة والتي تعكس اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية بهذه المحافظة وتقديم الدعم والمساندة للسلطة المحلية في جهود التنمية وتثبيت الأمن والاستقرار.