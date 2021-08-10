قائد عسكري يكشف وضع القضية الجنوبية.. ويطرح الحل الأمثل للأزمة ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

الشحات غريب

قال العميد ناجي العربي المتحدث الرسمي للهيئه العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي باليمن، إن حل الأزمة باليمن، في كلا المسارات لابد أن تفضي بإعادة الدولتين.



وأضاف في تصريحات "، بأن الإقليم والعالم يعي بأن الوحدة بالقوة يعني الاقتتال وزعزعة الأمن والاستقرار وتهديدا لمصالح دول العالم تجاريا واقتصاديا وبحريا.

وبالسؤال حول تحويل مليشيا الحوثي جامعات اليمن مسرحا للتوجيه الطائفي، قال بدون شك ولاغرابة في ذلك في أن يرسخ ويعمم الحوثيين استراتيجياتهم في محافظات الشمال وعلى كافة الاصعدة.

وعلق على مصير القضية الجنوبية في ظل تحركات المجلس الانتقالي والوضع بالجنوب حيث أكد بأن القضية الجنوبيه قضية عادلة يعلمها الجميع ونسجت عدالتها نضالات وتضحيات شعب الجنوب وقواته المسلحة والأمن وحتى اليوم والمجلس الانتقالي طليعة شعب الجنوب أتى كنتيجة تراكمية لتلك النضالات وما فرض الندية في اتفاق الرياض وباشراف ورعاية إقليمية ودوليه رفيعه إلا تجسيدا لتلك القضيه وعدالتها وكل ذلك ضامن بأن لاحل مستدام إلا باستعادة شعب الجنوب لدولته المستقلة كاملة السيادة

وعن أسباب صراع الحوثي على مأرب أكد بأن الحوثي يرئ في مأرب استكمال اخضاع كامل محافظات الشمال من ناحيه، وامتلاك الثروة في تلك المحافظة النفطية من ناحية أخرى.

واختمم حديثه بأن القوات المسلحة والأمن الجنوبية تخوض معركة الدفاع عن المشروع العربي والدفاع عن سيادة التراب الجنوبي المحرر ومحاربة الإرهاب الاخواني العدائي للجنوب وشعبه وتطلعاته، مؤكداً بأن القوات المسلحة الجنوبية صمام أمان التحولات الثورية التحررية صوب الهدف والغاية العظمى لشعبنا الجنوبي.