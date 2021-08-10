إنتحار امرأة بسلاح زوجها في لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

الخليج 365 - لحج

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة لحج تفاصيل انتحار امرأة في الثلاثين من عمرها عقب إطلاق النار على نفسها من سلاح يخص زوجها داخل المنزل في مديرية تبن جنوب المحافظة.



وقالت المصادر الأمنية أن لحج ومديرية تبن فجعت بسماع خبر انتحار امرأة ثلاثينية بإطلاق النار على نفسها بعد أن قامت بأخذ سلاح زوجها المتواجد داخل المنزل الكائن في قرية دار المناصرة.

وكشف مصدر أمني بـمحافظة لحج أن قرية دار المناصرة منطقة امعقدة شهدت جريمة انتحار امرأة تدعى "أ، س، ح" تبلغ من عمرها 32 عاماً تسكن بـمنطقة ريفية بتبن لحج.

تفاصيل الحادث جاءت على لسان رواية أمنية أوضحت حقيقية ملابسات انتحار امرأة داخل منزلها عقب قيامها بإطلاق النار على نفسها من سلاح زوجها نوع نص آلي مما أدى إلى وفاتها في الحال حيث كانت الإصابة في منطقة البطن وخروج المقذوف الناري من الظهر.

يضيف المصدر الأمني من خلال النزول الميداني للواقعة وأخذ أقوال أقرباء المرأة المنتحرة تبيّن أنها تعاني من حالة نفسية حيث أتخذت الاجراءات وتم التنازل من قبل أولياء الدم لدفنها