رئيس لجنة الخدمات بمحلي حوف يتفقد سير العمل بمشروع اصلاح الخط الناقل لمياه حوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

تفقد الأستاذ سميح علي الوضاحي رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي لمديرية حوف رفقة مدير فرع مؤسسة المياه الأستاذ سعيدأحمد رعفيت، سير العمل الجاري لإصلاح أنفجار خط مرارة الرئيسي لنقل المياه.



وأشاد الوضاحي بجهود عمال مؤسسة المياه والطوارئ بالإسراع في عملية الصيانة وأصلاح الخط الرئيسي ، مؤكداً لحرص السلطة المحلية بالمديرية على إنهاء المعاناة وتوصيل الخدمة لجميع المواطنين بسهةلة ويسر وانسيابية.

وبين رعفيت اهم الصعوبات التي تعيق عملهم و التي تمثلت أهمها في ازدياد ضغط المياه وصعوبة العمل في المنطقة الجبلية تخوفا من الانزلاقات خصوصاً في موسم الخريف.

وعبر مدير فرع المؤسسة عن عظيم شكره للسلطة المحلية بالمديرية والمحافظة على اهتمامهم والوقوف بجانبهم ولجهودهم المبذولة لتخفيف معاناة المواطنين وسعيهم المستمر لإيصال المياه للأهالي في المديرية.