الارياني يزور فناني مديرية الشحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

قام وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بزيارات تفقدية لعدد من الشخصيات الإعلامية والأدبية والثقافية والغنائية، بمدينتي المكلا والشحر.



حيث زارا الوزير الارياني والمحافظ البحسني، بمدينة المكلا، كلاً على حده في منزله، الكاتب الأستاذ عبدالعزيز الثعالبي، ومستشار المحافظ للشؤون الثقافية الأستاذ صالح سعيد باعامر، وفي مدينة الشحر، الشاعر والمنشد الأستاذ محمد محفوظ الكالف، والصحفي الكاتب الأستاذ محمد سالم قطن، والفنان القدير محفوظ بن بريك، ورئيس جمعية فناني الشحر الفنان الإيقاعي الأستاذ ماهر سالم سعيدان، والكاتب والباحث والمؤرخ الأستاذ عبدالله صالح حداد.

وخلال الزيارة نقلا وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومحافظ حضرموت تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للشخصيات الإعلامية والأدبية والثقافية والغنائية التي قدّمت الكثير في سبيل خدمة الوطن، موضحين أن هذه الزيارة تأتي للإطمئنان على صحتهم وتفقد أحوالهم وتلمّس همومهم، تقديراً واحتراماً لجهودهم المتواصلة خلال سنوات حياتهم في كافة المجالات الإعلامية والثقافية والأدبية والغنائية.

واشار المحافظ البحسني إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تعتزم لإقامة نشاط فني ثقافي كبير، بمشاركة نخبة كبيرة من فناني حضرموت، لإحياء وتنشيط الجوانب الفنية والثقافية، ترسيخاً للعادات والتقاليد التي ألفها أجدادنا السلف التي تعد جزء لا يتجزء من الإرث الثقافي لحضرموت.

رافق وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومحافظ حضرموت، وكيل وزارة الإعلام عبدالباسط القاعدي، ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ومدير عام مديرية الشحر عادل باعكابة، ومديرو مكاتب وزارة الثقافة والسياحة بساحل حضرموت، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية