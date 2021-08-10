الارياني والبحسني يزوران مشروع محطة الفقيد المهندس عوض سعد السقطري بالشحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

الخليج 365 - الشحر

قام وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بزيارة إلى مشروع محطة الفقيد المهندس عوض سعد السقطري لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميجا وات، بمدينة الشحر، الممولة من السلطة المحلية بحضرموت، ضمن جهودها المبذولة لتحسين خدمة الكهرباء وزيادة القدرات التوليدية.

وطافا الوزير الارياني والمحافظ البحسني بأقسام ووحدات المحطة، مستمعين من القائمين عليها الى شرح حول مكوناتها، والتقنيات الحديثة التي تستخدمها في التوليد، وقابلية التوسعة لزيادة الطاقة الإنتاجية الى 60 ميجا وات، ومميزات المحطة التي يمكن تدعيمها وربطها مع الشبكة المحلية بدوائر خروج جهد11ك ف وكذلك 33ك ف، والتي تتكون من عنبر للمولدات الرئيسة والمبردات الخاصة بها، كما يوجد مبنى لمعالجة الوقود يتم فيه معالجة وضخ الوقود "ديزل ومازوت"، واحتواء المشروع على خزانات لخزن الوقود المعالج والجاهز للضخ للمولدات بأحجام مختلفة طبقاً للاستهلاك اليومي والأسبوعي، ووجود عدد 2 خزانات رئيسة الأول للديزل بسعة 1000 متر مكعب والخزان الثاني للمازوت بسعة 4000 متر مكعب، وكلاهما متصل مباشرة بمحطة تفريغ الوقود الخاصة بالمشروع.

كما يحتوي المشروع على منظومة للمياه تتمثل في خزان مياه سعة 500 متر مكعب يستخدم في حالات الحريق، متصل به وحدة معالجة وتحلية للمياه مرتبطة بخزان 35 متر مكعب، وعدد 2 محولات مساعدة للخدمات الداخلية للمشروع، ووحدة توليد طوارئ، والمحول الرئيسي جهد 11/33 بقدرة 25 ميجاوات، ويوجد بالمحطة 6 مفاتيح لتصريف الطاقة الكهربائية بمديرية الشحر والمناطق المجاورة للشحر بخط 11 كيلو فولت، ويوجد بها خطين 33 كيلو فولت يمكن يغذي لمناطق خارج الشحر.

وخلال الزيارة أكد محافظ حضرموت أن مشروع محطة الـ40 ميقا يستحق الإشادة والثناء للمنفذين الذين بذلوا جهوداً جبارة في تنفيذ هذا المشروع، شاكراً شركة الأهرام التي تم توقيع العقد معها والتي عملت في ظروف صعبة واستثنائية وظروف جائحة كورونا، موضحا أن هناك صعاب كثيرة مرت بمراحل تأسيس المحطة، ولكن تم إنجازها في وقت قياسي وبسواعد محلية وعربية، متطرقاً إلى الجهود التي قدمتها شركة السد العالي في سبيل إنجاح المشروع، واوضح ان السلطة وقعت عقد إضافي مع شركة وارتسلا لصيانة المحطة لمدة ثلاث سنوات، لضمان استمرارية عمل المحطة التي لاقت اهتمام كبير لتكون متكاملة، وأوضح أن قيادة السلطة أعلنت خلال زيارة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني عن بدء التفاوض بين مؤسسة الكهرباء مع شركة الأهرام بإضافة 10 ميقا للمحطة.

رافق وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومحافظ حضرموت، وكيل وزارة الإعلام عبدالباسط القاعدي، ووكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ومدير عام مديرية الشحر عادل باعكابة، ومديرو مكاتب وزارة الثقافة والسياحة بساحل حضرموت، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.