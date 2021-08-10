البحسني والإرياني يشهدان عرضاً عسكرياً مهيباً لمنتسبي كلية الشرطة بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

شهد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمّر الارياني، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، عرضاً عسكرياً مهيباً لمنتسبي كلية الشرطة بحضرموت بقسميها العام والخاص.



وخلال العرض العسكري القى الوزير الارياني كلمة لضباط المستقبل الحاملين على عاتقهم راية الأمن والاستقرار للوطن، نقل في مستهلها تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهاته بزيارة حضرموت للإطلاع عن كثب على الإنجازات وتلمّس هموم وصعوبات أبناء المحافظة، اهتماماً منه بحضرموت والإقليم الذي سيكون النموذج الأمثل من بين أقاليم الدولة الإتحادية.

واشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة إلى أن مراحل انشاء الكلية منذ صدور القرار ومراحل التأسيس جاءت في ظل ظروف صعبة ومعقدة، وأضاف أن هذا المنجز تحقق بفضل الله وقرار الرئيس ودعم السلطة المحلية بحضرموت لعملية البناء والتأسيس، منوهاً بدور الكلية وجهود قيادتها وأعضاء هيئة التدريس وكافة منتسبيها في تخريج حماة الوطن من الضباط، واستقبال الكلية للطلاب من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى.

وعبّر الارياني عن خالص الشكر والامتنان لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم الدعم لتحرير المكلا وساحل حضرموت من التنظيمات الارهابية، وجهود قيادة معركة التحرير وكافة الجنود المشاركين في عملية التحرير.

بدوره جدد محافظ حضرموت الترحيب بالوزير الارياني والوفد المرافق له في حضرموت، وفي كلية الشرطة على وجه الخصوص، آملاً منه أن ينقل ما شاهده من إنجازات ومكاسب تحققت في المحافظة وفي مقدمتها كلية الشرطة إلى رئاسة الجمهورية وللعالم أجمع.

وحيّا المحافظ البحسني الطلاب على روحهم ومعنوياتهم العالية وانضباطهم في الجانب الأكاديمي والميداني، متطلعاً أن يؤدوا واجبهم الوطني في ميدان العمل بعد التخرّج، وأن يخدموا محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، شاكراً فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي أصدر قراراً بإنشاء كلية الشرطة والتي تحققت وتخرّج منها العديد من الضباط.

وطاف الوزير الارياني والمحافظ البحسني بمباني وقاعات التدريس وسكنات الطلاب بالكلية، متعرفين من عميد كلية الشرطة بحضرموت العميد ركن سالم عبدالله الخنبشي على مكونات المرحلة الثانية من المشروع الذي يتضمن المبنى الأكاديمي ومبنى إدارة الكلية وسكنات الطلاب، ونسبة الإنجاز في المرحلة الثانية البالغة 97 %.

رافق وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومحافظ حضرموت، وكيل وزارة الإعلام عبدالباسط القاعدي، ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.