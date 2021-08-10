الارياني يطلع على سير أعمال إعادة ترميم وتأهيل "المدرسة الوسطى"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمديرية غيل باوزير، على سير أعمال إعادة ترميم وتأهيل مبنى المركز الثقافي للأنشطة التربوية والتنموية "المدرسة الوسطى".



وتعرفا وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومحافظ حضرموت على نسبة الإنجاز في اعمال تأهيل وترميم المركز الثقافي للأنشطة التربوية والتنموية، التي تجري بحسب النسق المعماري الذي صممت عليه المدرسة الوسطى.

وطافا الوزير الارياني والمحافظ البحسني في مبنى المركز (المدرسة الوسطى سابقا)، واستمعا من القائمين عليه الى شرح حول هذا المبنى التاريخي الذي بناه الحاكم منصر القعيطي عام 1890م ثم تم تحويلها الى مدرسة عمومية سميت بالمدرسة الوسطى في عام 1944م، قبل ان يتم تحويلها الى مركز ثقافي.

وأكد المحافظ البحسني الاهتمام بالمدرسة الأم "المدرسة الوسطى" لدورها الريادي في تخريج الكوادر السياسية والعسكرية والمدنية والاجتماعية ونخبة من المثقفين، الذين تبوأوا مراكز قيادية على مستوى الوطن، موجهاً بالاستفادة من المبنى في احتضان إقامة المعارض الابداعية التي تعكس ابداعات الشباب وتستقطب الزوار للمديرية.

رافق وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومحافظ حضرموت، وكيل وزارة الإعلام عبدالباسط القاعدي، ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ومدير عام مديرية غيل باوزير الدكتور عدنان حمران، ومديرو مكاتب وزارة الثقافة والسياحة بساحل حضرموت، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.