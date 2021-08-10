شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. السفير رياض العكبرى يكرم الوزير والشاعر خالد محمد عبدالعزيز تقديرا لدوره النضالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

جاء التكريم لمساهمته في العمل العربي المشترك من خلال عمله في مؤسسات جامعة الدول العربية في دمشق وتونس.

وتبادل معالي الوزير خالد عبدالعزيز ودولة الرئيس حيدر العطاس وسعادة السفير رياض العكبري وعدد من الحاضرون الكلمات التي اكدت على اهمية كتابة الرعيل الاول من رواد الحركة الوطنية لمذكراتهم ونقل خبراتهم والدروس المستفادة للاجيال الناشئة.