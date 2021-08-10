محتجون يغلقون محلات تجارية وشركات صرافة جنوبي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلق محتجون يمنيون، الإثنين، عدد من المحلات التجارية وشركات الصرافة جنوبي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "العشرات من المواطنين تظاهروا في منطقة النشمة مركز مديرية المعافر، للتنديد بتدهور الاوضاع المعيشية جراء ارتفاع الاسعار وانهيار العملة الوطنية ".



ووفقا للمصادر، فإن المحتجين أغلقوا عددا من المحال التجارية وشركات الصرافة في سوق النشمة، وذلك تعبيرا عن رفضهم للارتفاع الجنوني في الأسعار وتدهور العملة الوطنية.



وأشارت إلى أن منطقة البيرين أيضا شهدت احتجاجات مماثلة بالتزامن مع الاحتجاجات في مركز المديرية.



واتهم المحتجون أصحاب المحال التجارية وشركات الصرافة؛ بالسعي إلى المغالاة بالأسعار، معتبرين أن ذلك يستهدف حياتهم بشكل مباشر.



واليوم الاثنين، تراجع الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي لمستوى قياسي جديد، في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة، وسط عجز للأخيرة في تدارك أزمة الهبوط.



وأفاد صرافون في مدينة تعز بأن الريال شهد اليوم تراجعا جديدا، حيث يتم صرف الدولار الواحد بنحو 1060 ريالا، فيما بلغ سعر الريال السعودي للمرة الأولى قرابة 280 ريالا يمنيا.

