كان يبيع المناديل.. مقتل طفل برصاص مرافقي شيخ قبلي وسط مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل طفل، في العاشرة من العمر، اليوم الإثنين، برصاص مسلحين، وسط مدينة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، "إن الطفل عبود العليمي، 10 أعوام، قتل برصاص أحد مرافقي الشيخ "فيصل هبة"، وهو يقوم ببيع المناديل، جوار مستشفى الثورة".

وحسب المصادر، فأن "الجاني (فاروق أحمد سيف)، قد لاذ بالفرار عقب ارتكابه الجريمة".

وكان الطفل "عبود العليمي"، يقوم ببيع المناديل لإعالة أسرته، التي تعاني من أوضاع مادية صعبة.

وتشهد مدينة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فوضى أمنية مفتعلة، نتيجة انتشار السلاح، والعصابات المسلحة التي تحظى برعاية ودعم حوثي.