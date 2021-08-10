قادمة من شبوة.. - عدن: وصول سفينة على متنها 3آلاف طن من النفط لبدء تشغيل محطة كهرباء جديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، الإثنين، وصول أكثر من ثلاثة آلاف طن من النفط الخام للبدء بالتشغيل التجريبي لمحطة رئيس الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.



وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "السفينة لؤلؤة كريتر وصلت إلى ميناء الزيت التابع لمصافي عدن على متنها أكثر من ثلاثة آلاف طن من النفط الخام قادمة من ميناء النشيمة بمحافظة شبوة، للبدء بالتشغيل التجريبي لمحطة رئيس الجمهورية بعدن (المرحلة الأولى) بقدرة 264 ميجا وات".



وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وقيادات وزاراتي الكهرباء والنفط والسلطة المحلية في عدن، بإنجاز مشروع المحطة، تمهيدا لربطها بمنظومة الطاقة الكهربائية، للمساهمة في تحسين خدمة الكهرباء في عدن وما جاورها.



وقال وكيل محافظة عدن محمد شاذلي، إن "مشروع المحطة يعد منجزا استراتيجيا سيساهم في تخفيف معاناة الكهرباء على المواطنين في عدن والمحافظات المجاورة".



من جانبه أكد وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل، أهمية المحطة (المرحلة الأولى) 264 ميجاوات التي تسير حاليا بمرحلة التشغيل التجريبي تمهيدا لدخولها الخدمة، مشيرا إلى أهمية السير نحو البدء بالمرحلة الثانية من المحطة لتصل إلى 500 ميجا وات للحد من انقطاعات خدمة الكهرباء.



بدوره أوضح مدير مصفاة عدن بالنيابة المهندس سعيد محمد أنه سيتم تفريغ النفط من السفينة إلى خزانات المصافي ومن ثم فحصها قبل ضخها إلى محطة الحسوة الكهروحرارية لتزويد محطة الرئيس بالوقود.

