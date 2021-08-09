شكرا لبحثكم عن خبر تقطع قبلي براس العارة يقتل جنود مصابين في طريقهم إلى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استياء وسخط عارم مما أقدم عليه مسلحون يتبعون لقبيلة الأغبرة بالصبيحة بأعدام 2 من جرحى ألوية العمالقة

أحدثت عملية أعدام 2 من جرحى ألوية العمالقة أستياء واستنكار عارمين بين أوساط الشخصيات الاجتماعية والقيادات العسكرية لا سيما قيادات ألوية العمالقة التي اقدم مسلحو من قبيلة الأغبرة على ارتكابها.

الجريحان أصيبا في اشتباك مع مسلحين من قبيلة الأغبرة في سوق القات بالمخا وخلال فترة شهر ضلوا يتلقون العلاج في مستشفى الخوخة وتحت حراسة مشددة من الشرطة العسكرية على اساس يتم ايداعهم السجن بعد اكمال علاجهم والتحقيق معهم.

وبعد ان استاءت حالتهم طالب الاطباء في المستشفى بضرورة نقلهم إلى عدن لتلقي العلاج وبأمر من النيابة العامة وقيادة قطاع الأمن تم نقلهم تحت حراسة مشددة بحسب بلاغ قائد قطاع الأمن.

وعند وصول الجرحى الى رأس العارة وهم في طريقهم إلى عدن تم التقطع لهم من قبل المئات من المسلحين القبليين من قبيلة الأغبرة وتم إيقاف سيارة الاسعاف واعدام الجريحين في عملية تشبه ما يفعله تنظيم داعش.

العملية البشعة جاءت بعد التنسيق المسبق مع مشائخ وعقلاء الصبيحة بأنه بحسب بلاغ الأمن يتم نقل الجريحين للعلاج تحت الحراسة المشددة واعادتهم للسجن والتحقيق معهم ومحاسبة من تثبت إدانته.