شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وضع حجر الاساس لمركز تدريب حاسوب ومسجد في جامعة إقليم سبأ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وضع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، ومعه رئيس جامعة إقليم سبأ، الدكتور محمد القدسي اليوم، حجر الاساس لمشروع بناء وتأثيث مركز تدريب حاسوب ومسجد، بتمويل الندوة العالمية للشباب الاسلامي، بتكلفة تبلغ اكثر من مليون ريال سعودي.



وعقب وضع حجر الاساس، اطلع الوكيل مفتاح ورئيس الجامعة، على مخططات المشروع من قبل ممثل الندوة العالمية في المحافظات الجنوبية والشرقية في اليمن فهد بامحفوظ، والذي يشمل بناء وتأثيث مبنى مركز تدريب للحاسوب مكون من طابق، على مساحة 304 امتار مربع، ويضم اربع قاعات تدريب مع الملاحق، وبناء مسجد على مساحة 300 متر مربع.

واكد الوكيل مفتاح والدكتور القدسي، اهمية المشروع في تعزيز دور الجامعة، في التعليم والتأهيل العالي والتنمية البشرية وتجويد مخرجاتها العلمية، خاصة في مجال علوم الحاسوب.. وثمنا التدخلات الانسانية للندوة العالمية في المجالات الانسانية والتنموية في المحافظة..