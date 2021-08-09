شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تصد هجوما لمليشيا الحوثي في الملاحيظ بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم من صد هجوما لجماعة الحوثي على مواقع الجيش في منطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قال قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي إن مجموعات متسللة من مسلحي جماعة الحوثي حاولت الهجوم على مواقع الجيش الوطني في "قرية المجدعة" بالملاحيظ بمديرية الظاهر بصعدة.

ولفتت إلى أن المواجهات التي أعقبت الهجوم أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر الجماعة وفرار ما تبقى منهم.

وأوضح أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات مسلحي الجماعة ودمرت اليات عسكرية كانت في طريقها لإسناد المجموعات المهاجمة