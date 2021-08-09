شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول أول شحنة وقود لكهرباء عدن من ميناء النشمة بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وكالة الأنباء الحكومية، إن أول شحنة وقود لمحطة كهرباء الرئيس، وصلت اليوم الاثنين إلى ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن، في خطوة من شأنها إنهاء الانقطاعات الكهربائية المستديمة في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.



ونقلت السفينة (لؤلؤة كريتر)، أكثر من 3 آلاف طن من النفط الخام من ميناء النشيمة بمحافظة شبوة، للبدء بالتشغيل التجريبي للمحطة الممولة من شركة بترومسيلة بقدرة 264 ميجا وات كمرحلة أولى، على أن يتم رفع الطاقة التوليدية في مرحلة ثانية الى نحو 500 ميجا وات