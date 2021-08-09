بعد وفاة 20 يمنيا بصواعق رعدية.. نصائح مهمة لتفادي الصواعق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أدى ارتفاع الوفيات الناتجة عن الصواعق الرعدية في اليمن، خلال الأيام القليلة الماضية، ولأول مرة في التاريخ، الى إثارة مخاوف وقلق وحيرة المواطنين بشأن أسباب ذلك.



و توفي وأصيب أكثر من 20 شخصا بينهم نساء وأطفال، جراء الصواعق الرعدية أثناء هطول الأمطار الغزيرة في اليمن؛ خلال الأسبوع الماضي.

هذا وتركزت الوفيات والإصابات في محافظات عمران والضالع وصنعاء والمحويت وذمار.

وكان عدد من الخبراء، دعوا كافة المواطنين إلى التقيد بالتعليمات الهامة أثناء حدوث الصواعق وهي:

أولا_إذا_كنت_داخل_المنزل.

• قم بفصل قبضات الالواح الشمسية عن البطارية بشكل كلي "موجب والسالب" وقم بفصل أجهزة الشاشات وغيرها المتصلة من البطارية.

• قم بإغلاق الهواتف المحمولة وفصل الهاتف الأرضي وعدم إستخدامها بما في ذلك الانترنت.

• قم بإغلاق نوافذ وأبواب المنزل وإغلاق جميع إسطوانات الغاز، ومحابس المياه، وفصل التيار الكهربائي عن المنزل.

ثانيا_إذا_كنت_خارج_المنزل.

• إغلاق الهواتف المحمولة وعدم إستخدامها حتى إنتهاء الصواعق الرعدية.

• تجنب ترجل الطريق الرخوة أو المغمورة بمياه الأمطار وإختار الطريق الصلبة واحرص على أن تبقى الأقدام يابسة لتجنب الصعقات الكهربائية القاتلة نتيجة تعرض المسطح الأرضي للمنطقة المغمورة لصاعقة رعدية، أو سقوط كابل من خطوط التيار الكهربائي الضغط العالي بنفس السبب أو غيره تأثير الشحنة قد يشمل المنطقة بالكامل، وخاصة إذا كانت هذه المساحات مفتوحة أرض بيضاء واسعة ومسطحها متساوي.

• تجنب الإحتماء داخل الكهوف الجبلية لكونها عرضة للصواعق، وكذلك تجنب الإحتماء تحت الأشجار كونها موصل قوي للشحنات الكهربائية لإحتوائها على مادة الحديد، وتجنب الإحتماء تحت السقوف الحديدية "الزنك" أو لمسها، أو الوقوف في سطع المنزل.

• تجنب المشي تحت الأبراج وشبكات الإتصالات وأعمدة وخطوط الكهرباء بشكل عام