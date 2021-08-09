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مركز الأرصاد اليمني يقدم 9 نصائح لقيادة آمنة للسيارة أثناء هطول الأمطار

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

في ظل عدم استقرار حالة الطقس، يصدر المركز اليمني للأرصاد إرشادات مهمة لسائقي المركبات، خصوصا في الخطوط الطويلة:

 

1- مسافة الامان:

 

اترك مسافة أمان كافية بينك وبين السيارة التي أمامك.

 

2- خفف السرعة:

 

لتتمكن من السيطرة على المركبة وتجنب إنزلاقها.

 

3- التركيز على القيادة:

 

ركز في قيادة المركبة ولا تشتت انتباهك في أمور أخرى.

 

4- التوقف المفاجئ:

 

تجنب استخدام الفرامل المفاجئة لأن ذلك سيؤدي الى انزلاق السيارة.

 

5- تجنب الماء:

 

لا تخاطر بالقيادة في الشوارع التي اغرقتها مياه الأمطار بغزارة.

 

6- سلامة الإطارات:

 

تأكد من سلامة إطارات السيارة.

 

7- أضواء السيارة:

 

تأكد من عمل اضواء السيارة بصورة سليمة.

 

8- ضوء الخطر:

 

لا تستخدم ضوء الخطر اثناء القيادة لأنه يستخدم للتوقف الطارئ فقط.

 

9- اوقف سيارتك:

 

لا تتردد في إيقاف سيارتك إذا انعدمت الرؤية وذلك لسلامتك وسلامة الآخرين

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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