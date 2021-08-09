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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الأرصاد اليمني يقدم 9 نصائح لقيادة آمنة للسيارة أثناء هطول الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021
الخليج 365 ـ صنعاء
في ظل عدم استقرار حالة الطقس، يصدر المركز اليمني للأرصاد إرشادات مهمة لسائقي المركبات، خصوصا في الخطوط الطويلة:
1- مسافة الامان:
اترك مسافة أمان كافية بينك وبين السيارة التي أمامك.
2- خفف السرعة:
لتتمكن من السيطرة على المركبة وتجنب إنزلاقها.
3- التركيز على القيادة:
ركز في قيادة المركبة ولا تشتت انتباهك في أمور أخرى.
4- التوقف المفاجئ:
تجنب استخدام الفرامل المفاجئة لأن ذلك سيؤدي الى انزلاق السيارة.
5- تجنب الماء:
لا تخاطر بالقيادة في الشوارع التي اغرقتها مياه الأمطار بغزارة.
6- سلامة الإطارات:
تأكد من سلامة إطارات السيارة.
7- أضواء السيارة:
تأكد من عمل اضواء السيارة بصورة سليمة.
8- ضوء الخطر:
لا تستخدم ضوء الخطر اثناء القيادة لأنه يستخدم للتوقف الطارئ فقط.
9- اوقف سيارتك:
لا تتردد في إيقاف سيارتك إذا انعدمت الرؤية وذلك لسلامتك وسلامة الآخرين