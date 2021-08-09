مركز الأرصاد اليمني يقدم 9 نصائح لقيادة آمنة للسيارة أثناء هطول الأمطار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

في ظل عدم استقرار حالة الطقس، يصدر المركز اليمني للأرصاد إرشادات مهمة لسائقي المركبات، خصوصا في الخطوط الطويلة:



1- مسافة الامان:

اترك مسافة أمان كافية بينك وبين السيارة التي أمامك.

2- خفف السرعة:

لتتمكن من السيطرة على المركبة وتجنب إنزلاقها.

3- التركيز على القيادة:

ركز في قيادة المركبة ولا تشتت انتباهك في أمور أخرى.

4- التوقف المفاجئ:

تجنب استخدام الفرامل المفاجئة لأن ذلك سيؤدي الى انزلاق السيارة.

5- تجنب الماء:

لا تخاطر بالقيادة في الشوارع التي اغرقتها مياه الأمطار بغزارة.

6- سلامة الإطارات:

تأكد من سلامة إطارات السيارة.

7- أضواء السيارة:

تأكد من عمل اضواء السيارة بصورة سليمة.

8- ضوء الخطر:

لا تستخدم ضوء الخطر اثناء القيادة لأنه يستخدم للتوقف الطارئ فقط.

9- اوقف سيارتك:

لا تتردد في إيقاف سيارتك إذا انعدمت الرؤية وذلك لسلامتك وسلامة الآخرين