شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطأ طبي كارثي يودي بحياة طفل في أحد مستشفيات صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

توفي طفل، اليوم الإثنين، 09/آب/2021، نتيجة لخطأ طبي في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء.



وذكرت مصادر محلية أن الطفل مختار عبد الواحد القيفي أجرى عملية لإزالة اللوزتين في مستشفى "الصفاء" لكن المخدر زاد في الجرعة لتنهي حياته.

ولفتت إلى أن هناك حشودا كبيرة من أقارب الطفل أمام المستشفى للمطالبة بإغلاقه.

وتابعت المصادر أن لجنة من وزارة الصحة وصلت قبل قليل إلى المستشفى لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الوفاة