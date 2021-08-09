الأوقاف تعلن بدء اجراءات اعتماد منشآت تفويج المعتمرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليوم، بدء اجراءات اعتماد منشآت تفويج المعتمرين وسحب ملف الشروط لهذا العام ١٤٤٣هـ، لمعتمري اليمن.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العمرة التابعة للوزارة، في مقر مكتب شؤون حجاج اليمن بمدينة مكة، برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش.

واكد الاجتماع على اجراءات اعتماد منشآت تفويج المعتمرين، ستكون شاملة للتعليمات والاشتراطات والإجراءات الإدارية والفنية، مع الأخذ في الاعتبار الاحترازات الصحية للمعتمرين وطواقم عمل الوكالات.