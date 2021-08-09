وكيل شبوة يوجه بمعالجة إشكاليات حصول المغتربين على الشهادات الإلكترونية للقاح ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وجه وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، بسرعة معالجة إشكاليات إدخال بيانات الأخوة المغتربين وتصحيحها، وتسليمهم الشهادات الالكترونية الخاصة بتحصينهم ضد فيروس كورونا.



واستمع خلال زيارته لموقع التحصين في مدينة عتق من قبل نائب مدير عام مكتب الصحة والسكان في شبوة الدكتور علي الذيب، إلى شرح حول المشكلات الفنية التي تواجههم في عملية تطعيم المغتربين وإدخال بياناتهم.

وشدد الدكتور لمروق، على ضرورة تنظيم عملية التطعيم وتسهيل إجراءات الحصول على الشهادات الالكترونية .. موجها بإعطاء الأولوية للمغتربين الذين شارفت تأشيرات دخولهم وإقاماتهم في المملكة العربية السعودية على الانتهاء .. داعيا وزارة الصحة لزيادة حصة محافظة شبوة من جرعات اللقاح.