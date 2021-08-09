شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، حيث أكدت تسجيل (22) حالات إصابة على النحو التالي:

(5) حضرموت

(5) مأرب

(4) عدن

(4) #سقطرى

(3) #شبوة

(1) #تعز

وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وبا كورونا أنه تم تسجيل (13) حالة شفاء من #عدن.

ولفتت اللجنة عبر حسابها على موقع تويتر أنه تم تسجيل (3) حالات وفاة في:

(2) حضرموت

(1) مأرب

وأشارت إلى أنه تم إجراء (2971) فحص اليوم.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7187) منها (1389) وفاة و(4355) تعافي.