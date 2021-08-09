اخبار الخليج / اخبار اليمن

مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

0 نشر
اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، حيث أكدت تسجيل (22) حالات إصابة على النحو التالي:

 

(5) حضرموت

 

(5) مأرب

 

(4) عدن

 

(4) #سقطرى

 

(3) #شبوة

 

(1) #تعز

 

وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وبا كورونا أنه تم تسجيل (13) حالة شفاء من #عدن.

 

ولفتت اللجنة عبر حسابها على موقع تويتر أنه تم تسجيل (3) حالات وفاة في:

 

(2) حضرموت

 

(1) مأرب

 

وأشارت إلى أنه تم إجراء (2971) فحص اليوم.

 

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7187) منها (1389) وفاة و(4355) تعافي.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا