بن مبارك يشدد على ضرورة الدعم الدولي والإقليمي لتحقيق التعافي الاقتصادي في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

شدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين، على ضرورة الدعم الدولي والاقليمي لتحقيق التعافي الاقتصادي في البلاد.



جاء ذلك خلال لقائه المنسق المقيم ومنسق الشئون الانسانية للأمم المتحدة لدى اليمن "وليام جريسلي"، حسب وكالة سبأ الحكومية.

وبحسب الوكالة فقد ناقش اللقاء "القضايا المتصلة بالوضع الإنساني في اليمن ومجالات التعاون والتنسيق بين الحكومة والأمم المتحدة في التدخلات الإنسانية المختلفة".

وثمن وزير الخارجية "النشاط الملموس للمنسق المقيم لإعادة تقييم التدخلات الإنسانية وتفعيل العمل الاغاثي وتعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة لمواجهة الاحتياجات الكبيرة الناجمة عن الازمة الإنسانية".

وأكد حرص الحكومة على "تسهيل أداء مختلف هيئات الأمم المتحدة والعمل معها في المسارين الاغاثي والتنموي، وبناء قدرات موفري الخدمات الحكوميين، وتعزيز فرص التعافي في مختلف القطاعات، باعتبارها جوانب مهمة للتهيئة للسلام والاستقرار".

ولفت الوزير الى "الممارسات التعسفية الممنهجة لمليشيات الحوثي التي تضر بالاقتصاد الوطني وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطنين".

ونوه الى "التحديات التي تواجه الجهود الحكومية لتحقيق التعافي الاقتصادي"، لافتا الى "ضرورة الدعم الدولي والاقليمي لتلك الجهود وأهمية التقييم الواقعي للاحتياجات الإنسانية ووضع استراتيجيات للخروج من حالة الطوارئ الى حالة الإنعاش المبكر".

من جانبه عبر المنسق المقيم للأمم المتحدة عن "ارتياحه لمستوى التعاون مع الحكومة اليمنية". وتطرق إلى زياراته الميدانية إلى عدد من المحافظات اليمنية ومخيمات النازحين وما لمسه عن قرب من أوضاع إنسانية صعبة واحتياجات متزايدة".

وأكد المسؤول الأممي على "شراكة الأمم المتحدة لدعم الاقتصاد اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة لإعادة تمكينها من القيام بمهامها في تقديم الخدمات الاساسية للمواطن اليمني"