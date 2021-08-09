المبعوث الأممي الجديد يعلن عن 165 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ عدن

أعلن المبعوث الأمريكي إلى اليمن ليندركينج يعلن عن 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن.



ويأت هذا الإعلان بد أقل من أسبوع على تعيين السويدي ليندركينج مبعوثا جديدا إلى اليمن خلفا للبريطاني مارتن غريفيث.

وقال في تصريحات صحفية اليوم، إن الحوثيون يستخدمون عائدات ميناء #الحديدة لتمويل أعمالهم العسكرية.

وأكد أن تركيز الحوثيين هجماتهم في مأرب يعطل الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب.

كما أكد أنه يجب أن لا تكون هناك شروط مسبقة للبدء في مفاوضات السلام.

وكان تعيين كينج قد حظي بترحيب محلي وإقليمي ودولي واسع، في حين قلل الحوثيون من أهمية هذا التعيين