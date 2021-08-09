وصول 3 آلاف طن من النفط لبدء التشغيل التجريبي لمحطة كهرباء رئيس الجمهورية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وصلت إلى ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن، اليوم، أكثر من 3 آلاف طن من النفط الخام على متن السفينة (لؤلؤة كريتر)، قادمة من ميناء النشيمة بمحافظة شبوة، للبدء بالتشغيل التجريبي لمحطة رئيس الجمهورية بعدن (المرحلة الأولى) بقدرة 264 ميجا وات.



يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وقيادات وزاراتي الكهرباء والنفط والسلطة المحلية في عدن، بإنجاز مشروع المحطة، تمهيدا لربطها بمنظومة الطاقة الكهربائية، للمساهمة في تحسين خدمة الكهرباء في عدن وما جاورها.

وأوضح وكيل محافظة عدن محمد شاذلي، ان مشروع المحطة يعد منجزا استراتيجيا سيساهم في تخفيف معاناة الكهرباء على المواطنين في عدن والمحافظات المجاورة.

من جانبه أكد وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل، أهمية المحطة (المرحلة الأولى) 264 ميجاوات التي تسير حاليا بمرحلة التشغيل التجريبي تمهيدا لدخولها الخدمة.. مشيرا الى أهمية السير نحو البدء بالمرحلة الثانية من المحطة لتصل إلى 500 ميجا وات للحد من انقطاعات خدمة الكهرباء.

بدوره أوضح مدير مصفاة عدن بالنيابة المهندس سعيد محمد أنه سيتم تفريغ النفط من السفينة إلى خزانات المصافي ومن ثم فحصها قبل ضخها إلى محطة الحسوة الكهروحرارية لتزويد محطة الرئيس بالوقود.