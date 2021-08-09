انطلاق ملتقى شركاء جودة التعليم الجامعي بمدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

انطلقت اليوم، فعاليات ملتقى شركاء جودة التعليم الجامعي في اليمن، بمدينة المكلا، بمشاركة 7 جامعات يمنية، و13 كلية بتمويل من مؤسسة العون للتنمية.



ويهدف الملتقى إلى تحفيز وتشجيع الجامعات والكليات المستهدفة لتحقيق متطلبات معايير الاعتماد الأكاديمي، والرفع من تصنيفها.

وأشاد وزير التعليم العالي والفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، في كلمته عبر الاتصال المرئي، بمشروع شركاء جودة التعليم، ودوره في تأهيل الجامعات الوطنية، مشيرا الى تأثر القطاع التعليمي بالحرب التي تعيشها البلاد، وحاجته الى توحيد الجهود للارتقاء بجودة التعليم الأكاديمي ورفع مستوى الجامعات الوطنية.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة العون الدكتور عبداللاه بن عثمان، أن المشروع يهدف الى المساهمة في تعزيز تنافسية الجامعات اليمنية، ومساعدتها في رفع الاعتماد الأكاديمي.

وتشارك في أعمال الملتقى جامعات حضرموت، عدن، تعز، سيئون، اقليم سبأ، أبين، وجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، و65 شخصية أكاديمية.