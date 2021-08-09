الارياني والبحسني يزوران الفنان باحمران للاطمئنان على صحته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قام وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ومحافظ حضرموت فرج البحسني اليوم، بزيارة الفنان والاعلامي القدير محمد سالم حمران بمنزله في مدينة المكلا للاطمئنان على صحته.



وأشاد الارياني، بإسهامات باحمران الذي عمل مذيعا بإذاعة المكلا منذ عام 1980 ثم انتقل بعدها للعمل في اذاعة صنعاء منذ عام 1996 وحتى عام 2008 لينتقل بعدها للعمل في اذاعة المهرة حتى عام 2011م.. مثمنا جهوده الفنية حيث عمل فنانا وملحنا وعضوا في جمعية الفنانين اليمنيين ورئيس التفتيش المالي فيها وشارك في عدة مهرجانات داخل الوطن وخارجه وحصل على عدة شهادات تقديرية وشارك في جميع الفنون الشعبية وكان عازفا ومغنيا بمحافظة حضرموت منذ عام 1984م.

وعبر عن تطلعه وطاقم الوزارة لممارسة كافة الفنانين والمبدعين دورهم التثقيفي الذي يساهم برفع مستوى الوعي في أوساط الشعب ويحقق الاهداف المرجوة من الفن الذي يعد أحد أهم ركائز التوعية بأهمية الالتفاف حول الدولة ودعم توجهاتها ومقارعة الفكر الحوثي الكهنوتي.

من جانبه ثمن محافظ حضرموت الجهود الفنية والاعلامية التي قام بها باحمران والتي شكلت نموذجا يحتذى به، معلنا استعداد السلطة المحلية لنقل باحمران الى الخارج لتلقي العلاج وتحمل كافة التكاليف.

من جهته عبر الفنان باحمران، عن سعادته بزيارة وزير الاعلام والثقافة والسياحة ومحافظ حضرموت التي تعكس توجه الحكومة للاهتمام بالوسط الفني والثقافي والاعلامي وتقديرها لدورهم في صناعة وتشكيل الرأي العام.