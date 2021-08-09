الارياني يطلع على نشاط مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمّر الارياني، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، على نشاط مؤسسة باكثير للصحافة للصحافة والطباعة والنشر.



وطاف الوزير الارياني والمحافظ البحسني بإدارات وأقسام المؤسسة، مستمعين من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس خميس بافطيم إلى شرح حول نشاط المؤسسة وإصدارها لصحيفة 30 نوفمبر بشكل أسبوعي، متطرقاً إلى بعض الصعوبات التي تواجه قيادة وموظفي المؤسسة.

وتطرق المهندس بافطيم إلى تدخلات ودعم السلطة المحلية بالمحافظة في عملية إصلاح طابعة تحضير الصفائح الإلكترونية CTP، ومكائن طباعة الاوفست، وآلات التجليد للكتب والمجلات، إلى جانب رعاية السلطة لتوقيع عقد المناقصة لإصلاح أربع آلات OTO خلال الأيام المقبلة، شاكراً قيادة السلطة بالمحافظة على دعمها المتواصل والمستمر في سبيل استمرار نشاط المؤسسة.

وعلى صعيد متصل، زار وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، قاعة حضرموت الدائمة لمعارض الصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية، واطلعا من مدير القاعة خالد بن عاقلة على الأجنحة التي يضمها المعرض، والمتمثلة بجناح يلخص مراحل تأسيس المعرض، وأجنحة لزيارات قيادات الحكومة إلى حضرموت، وتحرير المكلا وساحل حضرموت من التنظيمات الارهابية، والاستثمارات والتنمية، والمعالم التراثية والتاريخية، والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات، والحركة الملاحية بميناء المكلا، وجهود السلطة في مكافحة وباء كورونا.

رافق الوزير الارياني والمحافظ البحسني، وكيل وزارة الإعلام عبدالباسط القاعدي، ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ومديرو المكاتب والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة.