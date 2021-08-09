شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن حبريش يطمئن على صحة رجل الخير والاحسان الشيخ محمد عبدالله باقديم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطمأن الشيخ عمرو بن حبريش العليي وكيل أول حضرموت رئيس حلف حضرموت، رئيس مؤتمر حضرموت الجامع ، على صحة الشخصية الإجتماعية المعروفة، ورجل الخير والاحسان الشيخ محمد عبدالله باقديم الخمعي السيباني، إثر عارض صحي ألم به.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها الشيخ بن حبريش له في منزله بمنطقة روكب شرق مدينة المكلا مساء السبت، سائلًا الله العلي القدير أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.

من جانبه أعرب الشيخ باقديم عن شكره وتقديره للشيخ بن حبريش على هذه اللفتة الكريمة للسؤال عنه، والاطمئنان عليه.