الإدارة العامة للبحوث تدشن الدورة التدريبية للقيادات النسوية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

دشنت الإدارة العامة للبحوث والتدريب بمحافظة المهرة، اليوم الدورة التدريبة في مهارة القيادة الإدارية للقيادات النسوية بالمكاتب الحكومية بالمحافظة بالتنسيق مع مكتب الوكيلة المساعد للشؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت.



وفي التدشين الذي حضره مدير عام مديرية الغيضة الاستاذ سالم عوض سعيدان، ومدير إدارة التدريب بالمحافظة الأستاذ أحمد القميري، أكد الوكيل المساعد بالمحافظة الأستاذ حسين المسعدي على أهمية التدريب والتأهيل للكوادر الإدارية واكسابهم مفاهيم تعود عليهم بالنفع في أعمالهم الإدارية، معبراً عن شكره لإدارة البحوث على جهودهم المبذولة في مجال التدريب وتاهيل الكوادر.

وأكد " إن السلطة المحلية بقيادة الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة تولي اهتمامها بالتدريب والتأهيل والارتقاء بالتنمية البشرية.

من جانبه بين مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتدريب الأستاذ محمد بن شملان أن الدورة التدريبية التي تأتي بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة وبالتنسيق مع مكتب الوكيلة المساعد للشؤون المرأة تستهدف كل القيادات النسوية في المكاتب الحكومية لمدة خمسة أيام.

بدورها عبرت، مديرة عام الإدارة العامة للتنمية المرأة الأستاذة لبنى صالح كلشات عن شكرها، للسلطة المحلية، والوكيلة المساعد لشؤون المرأة، وادارة البحوث لتوفير الفرصة للقطاع النسوي.

فيما أشار مدرب الدورة علي مياس، أنها تهدف الى رفع مهارات المتدربات وإكسابهن القدرة على تحريك العاملين نحو تحقيق الأهداف في الاعمال الإدارية والفنية.