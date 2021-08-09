بن ياسر يوجه بدعم بعثة نادي خيبل المشاركة ضمن أبطال الجمهورية للتكواندو بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

وجه الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، بدعم بعثة نادي خيبل الرياضي للمشاركة في بطولة الجمهورية للتايكواندو للأندية المحافظات المحررة بالعاصمة المؤقتة عدن في الموسم 2020/2021م.



وأكد المحافظ خلال لقائه اليوم، أمين عام النادي عوض سعد المهوي والأمين المساعد للنادي سالم محمد عكوش على دعمه للنادي كونه يعتبر بطل المحافظة للعبة التكواندو، مشيدا النجاحات التي حققها النادي في مختلف الألعاب الرياضية .

وأشار المحافظ بن ياسر إلى إن السلطة المحلية تعمل على دعم قطاع الشباب والرياضة وتشجيع المواهب ودعم الأنشطة الرياضية وتسعى لإبراز مواهبهم وقدراتهم حسب الإمكانيات المتاحة.

بدورها قدمت إدارة النادي شكرها للمحافظ بن ياسر على دعمه للنادي وتكفله بنفقات بعثة النادي المشاركة ضمن بطولة الجمهورية للتكواندو للأندية المحافظات المحررة في العاصمة عدن