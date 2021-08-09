حيتر يلتقي باللجنة التحضيرية المكلفة بإعادة هيكلة فرع إتحاد نقابات عمال حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بمديرية غيل باوزير الأستاذ محسن أحمد حيتر، اليوم، اللجنة التحضيرية المكلفة بإعادة هيكلة فرع إتحاد نقابات عمال ساحل حضرموت فرع غيل باوزير .



وفي اللقاء أكد حيتر على الأهمية التي يحتلها فرع الإتحاد بالمديرية بوصفه الركيزة المحورية لجملة من المسارات النضالية للدفاع عن الحقوق المكتسبة والمشروعة لعمال وموظفي القطاع الحكومي ، مستشهدا بالنجاح الباهر للعصيان المدني الشامل الذي شهدته المديرية صباح الخميس الماضي الخامس من الشهر الجاري بوصفه حصيلة الجهود المشتركة مابين الهيئة التنفيذية للمجلس الإنتقالي بالمديرية واللجنة التحضيرية لفرع إتحاد المديرية .

وشكر الأستاذ حيتر الجهود والمساعي التي يبدلها الأستاذ عوض باكونة رئيس فرع الإتحاد بالمحافظة في سبيل الإرتقاء بعمل فرع الإتحاد بالمديرية بإعتبار مديرية غيل باوزير من المديريات المحورية على مستوى المحافظة .

من جهته ثمّن الأستاذ سعيد سالم بن حازم رئيس اللجنة التحضيرية بالمديرية جهود قيادة مجلس غيل باوزير في دعمه اللامحدود لنشاط اللجنة التحضيرية في المديرية ، مبينا إلى أهمية الترابط الوثيق بين منظومة العمل السياسي والنقابي وتعزيزهما بما يضمن تحقيق الحقوق على الأصعدة كافة.

حضر اللقاء العميد ركن علي عبدالله بامعيبد مدير الإدارة السياسية وأحمد علي مقرم مدير الإدارة الإعلامية بالهيئة التنفيذية لقيادة للمجلس.