المكتب التنفيذي بمديرية غيل باوزير يعقد دورته الاعتيادية لشهر يوليو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

عقد المكتب التنفيذي بمديرية غيل باوزير، اليوم، في الإدارة المحلية برئاسة الدكتور عدنان محمد حمران مدير عام المديرية.



في البداية رحب المدير العام بمدراء المكاتب التنفيذية او من ينوب عنها بعد ذلك قرأ الأخ عبدالله سويد السكرتير الفني للمجلس المحضر السابق وتمت مناقشته والموافقة عليه.

بعد ذلك تمت مناقشة تقرير عن مكتب الصحة ومستشفى غيل باوزير حيث تم تناول عدد من القضايا المالية والفنية والقضايا المستجدة باستفاضة وتم الرد عليها من قبل المكتب الأستاذ عادل بن عبيدالله المدير الفني بمستشفى غيل باوزير بعد ذلك ناقش المكتب التنفيذي تقرير عن مؤسسة الاتصالات وتم التطرق إلى عدد من القضايا الخاصة بتحسين الخدمة والمشاكل التي تعاني منها الإتصالات حيث تم الرد على كل الاستفسارات والمقترحات التي تساهم في حل المشاكل من قبل الأستاذ حاج فرج بن سلوم مدير فرع مؤسسة الاتصالات بالمديرية.

بعد ذلك فتح مجال للمتفرقات حيث وضعت عدد من القضايا مثل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021-2022 ومعايير تنقلات المعلمين وغيرها من القضايا.