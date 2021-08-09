شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاقم أزمة الكهرباء بمديرية غيل باوزير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

خلال الأيام الماضية شهدت مدينة غيل باوزير انقطاعات كهربائية متكررة وصلت إلى 16 ساعة انطفاء بمعدل أربع ساعات انقطاع وساعتي تشغيل.



وقال مصدر في محطة الفقيد عوض السقطري بالشحر وضعنا هذا البرنامج بسبب نفاذ الوقود بالمحطة.

وعبر الأهالي عن استيائهم من عدم التحرك من قبل السلطة المحلية بمديرية غيل باوزير في وضع حلول لمشكلة الكهرباء بمدينة غيل باوزير التي عانت انقطاعات متكررة بعد ربط كهرباء الغيل بمحطة الفقيد السقطري بالشحر.