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عاجل.. تدمير مسيرتين مفخختين للحوثي باتجاه "خميس مشيط" السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي، الإثنين، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيات الحوثي باتجاه جنوب غربي السعودية.

 

وقال التحالف، في بيان، إن قواته تمكنت من تدمير مسيرتين مفخختين باتجاه مدينة "خميس مشيط" السعودية.

 

وأكد على أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

 

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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