نادي القضاة الجنوبي يصدر بيان حول ️ما نشره مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان من مخرجات الحوار المجتمعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

عبّر الأمين العام لنادي القضاة الجنوبي، القاضي "ناظم باوزير" في تصريح له عن أسفه لِما قام به مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان من نشر مخرجات حوار مجتمعي نظمه المركز زعم أنها متفق عليها بين المؤيدين لقرار النادي لإغلاق المحاكم والنيابات والمعارضين له.



وقال القاضي "ناظم باوزير" كونه أحد الحضور بصحبة عدد من قضاة نادي القضاة الجنوبي أنهم قد تفاجئوا بالمخرجات المنشورة والتي وصفها المركز بالمتفق عليها من المشاركين، وهو غير صحيح وعارٍ من الصحة وفيها من التحريف لتحقيق أجندات خاصة.

وأوضح القاضي "ناظم باوزير" بأن ماذكره المركز في هذا السياق يعد بهتان وافتراء على لسان الحاضرين، حيث أنه لم يتم أي إتفاق بين القضاة المشاركين المؤيدين لقرار النادي بوقف العمل في المحاكم والنيابات والمعارضين له، ولم يتم طرح مسألة رفع الإضراب بزعم المركز وإنما تم طرح فكرة التوصية مع استمرارية المطالبة بإقالة مجلس القضاء الأعلى.

وأشار بأن الحاضرين المشاركين خرجوا بتوصية توجية منظمات المجتمع المدني الفاعلة مذكرة الى رئيس الجمهورية بسرعة الاستجابة لمطالب القضاة.

وأكّد بأن مانشره مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان من مخرجات الحوار المجتمعي المشاركين فيه يشوبه عدم عدم المصداقية.

واختتم تصريحه بالقول: أن مطلب نادي القضاة الجنوبي الأساسي هو إقالة مجلس القضاء الأعلى.. مضيفاً بأن حضوره وزملائه قضاة نادي القضاة الجنوبي كان لمشاركة منظمات المجتمع المدني رؤى النادي ومقترحاته.