وزير الصحة يبحث مع مركز الملك سلمان للاغاثة دعم القطاع الصحي في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، المشاريع المشتركة في القطاع الصحي باليمن.



وثمن الوزير بحيبح خلال زيارته للمركز في العاصمة السعودية الرياض، الدعم السخي الذي يقدمه المركز، وكذا جهود المملكة العربية السعودية الاغاثية والانسانية لليمن ودعمها المستمر لقطاع الصحة.

واستعرض الدكتور بحيبح، الوضع الصحي والظروف التي يعيشها الشعب اليمني..مشيرا الى البرامج والمشاريع الصحية المثمرة التي ينفذها مركز الملك سلمان للاغاثة في اليمن.

فيما رحب الدكتور الربيعة، بالوزير بحيبح..مؤكداً دعم المملكة الدائم لليمن في كل القطاعات ومن أهمها القطاع الصحي، ودعم جهود الوزارة في تطوير وتأهيل القطاع الصحي والمشاريع الصحية.

وفي ختام اللقاء، تم الإتفاق على مواصلة اللجان الفنية مناقشة المشاريع المشتركة.

حضر اللقاء نائب سفير اليمن بالرياض عبدالملك الارياني ، والوكيل المساعد لوزارة الصحة الدكتور عبدالرقيب الحيدري، والمستشار الصحي بسفارتنا بالرياض الدكتور محمد السعدي، وممثل اللجنة العليا للإغاثة بالمركز الدكتور حسين الغانمي.