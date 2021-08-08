بدء دورة تدريبية للقيادات النسوية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشنت الإدارة العامة للبحوث والتدريب بمحافظة المهرة، اليوم، الدورة التدريبية في مهارة القيادة الإدارية للقيادات النسوية بالمكاتب الحكومية بالمحافظة.



وفي التدشين، أكد الوكيل المساعد للمحافظة حسين المسعدي، أهمية التدريب والتأهيل للكوادر الإدارية، بما يساهم في اكسابهم مفاهيم إدارية حديثة وبما ينعكس على عملهم الإداري في مختلف المكاتب الحكومية.

من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة للبحوث والتدريب محمد بن شملان، أن الدورة التدريبية تأتي بدعم من السلطة المحلية، وتستهدف القيادات النسوية في المكاتب الحكومية لمدة خمسة أيام.