الارياني والبحسني يضعان حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مبنى إذاعة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وضع وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مبنى إذاعة المكلا.



وأكد الوزير الارياني، بأن المشروع يأتي في سياق التعاون المشترك بين الوزارة والسلطة المحلية بحضرموت، بإذاعة المكلا تقديراً لأدوارها الوطنية في تنوير وتثقيف المجتمع بمختلف المجالات وتحصينهم ضد الافكار المتطرفة والخرافات الكهنوتية التي تسعى مليشيا الحوثي الايرانية الى زراعتها في عقول اطفالنا ومسخ الهوية الوطنية العربية الاصيلة واستبدالها بالهوية الفارسية.

كما اكد الارياني، على اهمية الامن والاستقرار والالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لتحرير اليمن واستعادة الدولة على كامل ترابها الوطني.

وبعد تدشين مشروع إعادة تأهيل الاذاعة، انتقل الوزير الارياني ومعه محافظ حضرموت الى المقر الذي تبث منه اذاعة المكلا وطاف بأقسام الاذاعة المختلفة..مستمعاً الى شرح مفصل من قيادة الاذاعة عن الخارطة البرامجية المتنوعة وهموم وتطلعات الاذاعة وكذا التحديات التي تواجهها وسبل تجاوزها.

وعبر أثير اذاعة المكلا نقل الوزير الارياني، تحيات فخامة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الى طاقم الاذاعة والى كافة ابناء حضرموت..مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي بناءاً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وفي ظل اهتمامه الخاص بحضرموت وللاطلاع على الانجازات الحاصلة في كافة المجالات بالمحافظة.

وعبر الوزير الارياني، عن سعادته بالتواجد مع طاقم اذاعة المكلا..مشيداً بالجهود التي يبذلونها في ظل شحة الامكانات والتي تعكس الروح الوطنية التي يتمتعون بها وإدراكهم لأهمية الرسالة التي يقدمونها لكونهم رسالة الدولة للمواطن وهم ايضاً صوت المجتمع والمعبر عن همومه وتطلعاته، وأهم حلقات الوصل بين الدولة والمواطن.

واشاد وزير الاعلام والثقافة والسياحة، بدور محافظ حضرموت، الذي يولي المؤسسات الاعلامية والثقافية والسياحية اهتماماً خاصاً تجسدت في اعادة بث اذاعة المكلا بعد التدمير الممنهج الذي تعرضت له على يد الجماعات الارهابية..معبراً عن اعجابه بحجم المشاريع الكثيرة التي يتم العمل عليها وافتتاحها والتي ستكون كفيلة بتغيير وجه المحافظة للافضل.

ودعا الارياني أبناء حضرموت، الى التمسك بمشروع الدولة الاتحادية ودعم جهود السلطة المحلية في تطبيع الاوضاع وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وجعل حضرموت نموذجاً جاذباً للمشاريع الاستثمارية والسياحية وعدم السماح بالنيل من جهود التنمية وإيقاف عجلتها.

وأشار الوزير الارياني، الى تخصيص الوزارة مقاعد تدريبية لكادر الاذاعة في كافة التخصصات وبالشكل الذي يسهم في تطوير قدراتهم والارتقاء بأداء الاذاعة.

وثمن وزير الاعلام والثقافة والسياحة، الجهود الاخوية النبيلة والصادقة للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتوجيهاتهم الكريمة لدعم اليمن في مختلف المجالات والذي كان له الاثر الكبير في تخفيف المعاناة وعدم ذهاب اليمن الى المجهول، وتقديم الغالي والنفيس في سبيل استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وعودة اليمن الى حضنها العروبي ووضع حد لعبث المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من ايران.

من جانبه اشاد محافظ حضرموت، بجهود وزير الاعلام والثقافة والسياحة..مؤكداً أن عملية التنمية والتطور الذي تشهده المحافظة تحظى برعاية واهتمام كبير من فخامة رئيس الجمهورية ومتابعته واشرافه المباشر عليها..متطرقاً الى المشاريع الاستراتيجية في مجال الكهرباء والطرقات والتعليم والصحة وغيرها من المجالات الحيوية.