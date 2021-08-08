الرئيس هادي يترأس إجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ترأس الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، مساء اليوم، إجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر.



وتناول الاجتماع، جملةً من القضايا والموضوعات الراهنة والملحة المعنية بالواقع الوطني والمتصلة بهموم الوطن والمواطن.

واستعرض رئيس الجمهورية خلال الاجتماع، مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية بجوانبها السياسية والاقتصادية والميدانية والمعيشية وفرص السلام والمساعي الإقليمية والدولية في هذا الصدد..مجدداً رغبة الحكومة الشرعية الدائمة نحو السلام ومواقفها الواضحة والصريحة في هذا الصدد وتجاوبها وتفاعلها الدائم مع كل مبادرات السلام الرامية لحقن الدماء وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الايرانية وتبعاتها الكارثية على اليمن والمنطقة بصورة عامة.

ورحب فخامة الرئيس، بتعيين المبعوث الاممي الجديد الى اليمن..مؤكداً على الحكومة ضرورة التعاون معه وتسهيل مهامه لتعزيز فرص السلام المبنية على المرجعيات الثلات المتعارف عليها والمدعومة محلياً واقليمياً ودوليا.

كما اكد رئيس الجمهورية، على وحدة الموقف والهدف لمختلف مؤسسات الدولة في الحفاظ على وحدة الوطن وسيادته وامنه واستقراره والانتصار لخيارات وارادة شعبنا اليمني في وطن آمنٍ وعادلٍ ومستقر..مؤكداً ثبات الشرعية وقواها الوطنية والمجتمعية وتماسكها قيادةً وحكومةً وشعباً في مواجهة كل التحديات والظروف للمضي قدماً نحو الاهداف الوطنية بصورة أكثر قوة ورسوخاً على الأرض بفعل ثبات وجدارة جيشنا الوطني والمقاومة الشعبية ودفاعهما المشرف عن النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والمرجعيات الثابتة، والرافضة للتجربة الايرانية باليمن التي لن نقبل بها او يقبلها الشعب اليمني مطلقاً وكذا الموقف القومي الأصيل والثابت للأشقاء في المملكة العربية السعودية في الدفاع عن الشرعية ونظامها الوطني.

ووجه فخامة الرئيس، بايلاء الاهتمام بحماة الوطن وتوفير متطلباتهم الضرورية والملحه في الجوانب التموينية واللوجستيه، وانتظام صرف المستحقات والمرتبات كأقل تقدير وواجب نحوهم لما يقدموه من تضحيات ومآثر ومعهم كل احرار اليمن شباباً وشيوخاً ورجال قبائل ينتمون لليمن الجمهوري الموحد..مؤكداً الاهتمام الخاص بملف الجرحى وتوحيد عمل اللجان المختلفة في هذا الإطار لتوحيد الجهود وتوفير الوقت والامكانات.

من جانبهم، عبر كلاً من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى، عن سرورهم وامتنانهم للجهود المخلصة والمضاعفة التي يبذلها فخامة الرئيس في ظل ظروف استثنائية ومعقده لم تشهدها البلد في تاريخها المعاصر والمترتبة على تداعيات انقلاب المليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة وتهجير ابنائها ومصادرة حقوقهم وممتلكاتهم وتفجير منازلهم وتجنيد الأطفال والزج بهم كوقود في حروبهم تجاه الشعب اليمني واستهداف المدنيين والآمنين من الشيوخ والأطفال والنساء في مأرب ومختلف محافظات ومناطق النزوح تنفيذاً لأجندة دخيلة وانتقاماً من الشعب اليمني هويةً وأرضاً وتاريخا.

وجدد الجميع، على ثقتهم بانتصار ارادة الشعب اليمني وزوال مشاريع الطائفية والتخلف والظلام في ظل تماسك اللحمة الوطنية وتوحيد مسار القضية والهدف في ظل الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ودعم الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

كما تناول الاجتماع، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها شعبنا اليمني والتي تمثل المُحرك و الدافع الأهم في تحقيق الإستقرار ورفع المعنويات لمواصلة الانتصارات الميدانية التي يجترحها ويسّطرها حماة الوطن في مختلف خطوط التماس ومواقع البطولة والشرف.

واكد الاجتماع، على اهمية وضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض ليسهم في توحيد الجهود والامكانات لمعافاة الاقتصاد وتعزيز الاستقرار السياسي والامني والنهوض بالتنمية وتعزيز الموارد وتوحيد اوعيتها لمواجهة الالتزامات الملحة تجاه متطلبات الفرد والمجتمع.

وعبر الاتصال المرئي، قدم وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، تقارير موجزة تضمنت احاطات بسير العمل الميداني والقتالي في الجبهات والصمود لابطال جيشنا الوطني والمقاومة الباسلة ورجال القبائل الشرفاء الذين يقدمون التضحيات في سبيل تحقيق الانتصارات المتوالية على فلول التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية الايرانية..مؤكدين على مواصلة زخم الانتصارات في ظل المعنويات المرتفعة التي يتمتع بها حماة الوطن في ظل الرعاية والاهتمام الدائم من قيادتنا السياسية والعسكرية..مؤكدين على مواصلة العهد والولاء للوطن وقيادته الحكيمة ومواصلة خوض معركة الوطن معركة الشعب اليمني وجمهوريته ضد قوى التمرد والانقلاب.

كما تناول الاجتماع، جملة من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول اعماله واتخذ بشأنها مايلزم.