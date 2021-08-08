شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قائد ميداني حوثي بغارات للتحالف على مواقع في رحبة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

قتل قائد المجاميع الهجومية للحوثيين على مديرية رحبة بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، ومرافقوه، وعدد من عناصر المليشيا، بضربات جوية.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن قائد عملية الهجوم على رحبة المدعو أحمد عبدالواحد الدميني، لقي مصرعه مع مرافقيه بضربة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي في اليمن.

وأكدت المصادر أن مقاتلات التحالف استهدفت ودمّرت الساعات الماضية بعدّة غارات جوية تجمعات ومواقع وتعزيزات للمليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا، في ذات الجبهة.

ووفقاً للمصادر، تكبدت المليشيا خسائر بشرية فادحة علاوة على تدمير عدد من آلياتها وعتادها العسكري