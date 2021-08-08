شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي وتكبدها خسائر بالجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تمكنت القوات المشتركة، الأحد 8 أغسطس/آب 2021، من إحباط محاولة تسلل لمسلحي مليشيات الحوثي في بلدة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي.



وطبقا لمصادر عسكرية ميدانية، فإن القوات المشتركة خاضت اشتباكات مع عناصر المليشيات الحوثية التي حاولت التقدم والاقتراب من خطوط التماس في المنطقة.

وذكرت أن القوات المشتركة نجحت في كسر محاولة التسلل، وأوقعت في صفوف العناصر الحوثية قتلى وجرحى فيما لاذت بقية العناصر بالفرار.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران تسعى جاهدة لنسف عملية السلام والهدنة الأممية في الحديدة، في ظل صمت وتخاذل أممي ودولي