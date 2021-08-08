شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تفجر مدرسة "الوعي" في حيس جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أقدمت مليشيا الحوثي على تفجير مدرسة في مديرية 'حيس'، جنوبي محافظة الحديدة.



وقال مكتب التربية والتعليم في 'حيس' إن مسلحي الجماعة فجروا مدرسة الوعي في قرية 'الُرباط' باستخدام 'الديناميت'.

ولفت، في بيان، إلى أن المسلحين أقدموا على تفجير المدرسة، وتحويلها إلى أنقاض، لافتاً إلى أن الحوثيين فخخوا كل المدارس في أطراف المديرية، الواقعة على مقربة من خطوط النار