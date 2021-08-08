شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبين.. مقتل وإصابة 3 أشخاص على خلفية قضية ثأر في لودر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل شخص وأصيب اثنان آخران، صباح اليوم الأحد، وسط مدينة لودر ثاني كبرى مدن محافظة أبين (جنوب البلاد) في نزاع قبلي يعود إلى قضية ثأر بين قبيلتين تقطنان ضواحي المديرية الواقعة شمالي شرق المحافظة الساحلية.
وذكرت مصادر محلية أن مسلحين قبليين أطلقوا النار على رجل في العقد السادس من عمره ونجله ما أدى إلى مقتل الرجل فيما أصيب نجله بجروح بليغة في الرأس ونقل إلى مستشفى محنف في المدينة