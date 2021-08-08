شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبين.. مقتل وإصابة 3 أشخاص على خلفية قضية ثأر في لودر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل شخص وأصيب اثنان آخران، صباح اليوم الأحد، وسط مدينة لودر ثاني كبرى مدن محافظة أبين (جنوب البلاد) في نزاع قبلي يعود إلى قضية ثأر بين قبيلتين تقطنان ضواحي المديرية الواقعة شمالي شرق المحافظة الساحلية.



وذكرت مصادر محلية أن مسلحين قبليين أطلقوا النار على رجل في العقد السادس من عمره ونجله ما أدى إلى مقتل الرجل فيما أصيب نجله بجروح بليغة في الرأس ونقل إلى مستشفى محنف في المدينة