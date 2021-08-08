شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش يقصف مواقع لمليشيا الحوثي في رحبة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

شنت مدفعية الجيش الوطني قصفا مكثفا استهدف مواقع متفرقة لمسلحي الحوثي في جبهة رحبة، جنوبي مأرب.



وذكر المركز الإعلامي للجيش أن القصف أسفر عن وقوع خسائر في صفوف المليشيا وعتادها العسكري، مشيرا إلى تدمير دورية قتالية ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وأضاف أن القصف المدفعي تزامن مع غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف، نتج عنها سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا، وتدمير مدرعة تابعة لها.

وتشهد مختلف جبهات مأرب، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين