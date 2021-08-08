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الجيش يقصف مواقع لمليشيا الحوثي في رحبة بمأرب

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اليمن العربي ـ مأرب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

شنت مدفعية الجيش الوطني قصفا مكثفا استهدف مواقع متفرقة لمسلحي الحوثي في جبهة رحبة، جنوبي مأرب.

 

وذكر المركز الإعلامي للجيش أن القصف أسفر عن وقوع خسائر في صفوف المليشيا وعتادها العسكري، مشيرا إلى تدمير دورية قتالية ومصرع جميع من كانوا على متنها.

 

وأضاف أن القصف المدفعي تزامن مع غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف، نتج عنها سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا، وتدمير مدرعة تابعة لها.

 

وتشهد مختلف جبهات مأرب، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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